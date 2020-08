Presidente Confederación Nacional de Dueños de Camiones y paralización: “Poner ultimátum y amenazar creo que no es el camino”

El presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC), Juan Araya, se refirió en ADN Hoy a la paralización anunciada por camioneros a partir de la medianoche del jueves, debido al incremento de la violencia en la región de La Araucanía.

“Vamos a tener una reunión de directorio para confirmar si nosotros no participamos en ningún tipo de movilización ahora”, afirmó el representante de la CNDC.

“Nosotros hemos tenido una línea de trabajo distinta, en general con un tema de diálogo y no andar amenazando“, indicó Araya.

“Nosotros no participamos, ni estamos inventando situaciones, porque esto primero era por el tema de La Araucanía, y ahora están por 12 leyes que están en discusión en el Congreso”, criticó.

“Poner ultimátum y amenazar, yo creo que no es el camino, sobre todo en este tiempo que estamos en pandemia“, destacó.

“Y lo otro, amenazar que no se va a mover un kilo de azúcar o arroz (…) No podemos estar desabasteciendo las ciudades y amenazando al público que no van a llegar productos a las viviendas”, agregó.

“Yo creo que la mayor parte (de los camioneros) no va a estar en el paro, porque hay que tener un mando directo… ¿Cuáles son los temas? Porque esto no es un tema nacional. El camionero de Ovalle o Copiapó no está en esto, a diferencia del paro por el impuesto específico”, indicó.

Solución al conflicto

De igual forma, Juan Araya opinó: “Si con un paro solucionáramos el tema de La Araucanía, hacemos el paro, pero el problema de La Araucanía no se soluciona con un paro. Aquí hay que dialogar con las comunidades”.

“Hay que llegar al día de mañana como se hacía antes en la historia a un parlamento por las comunidades, y aislar a estos grupos violentistas. ¿Por qué no los puede pillar la policía, si en Santiago pueden pillar a los narcotraficantes y ladrones? Por ineficiencia de la policía“, aseguró.

“El Gobierno va a apurar algunos proyectos, entonces va a salir (Sergio) Pérez diciendo que hemos llegado a un arreglo y se termina el paro”, señaló.

Concluyendo que la solución al problema de La Araucanía es el “dialogo de verdad. Ahí no solamente tiene que participar el Gobierno, sino también las multigremiales, los gremios de los camioneros, forestales, todo. Y hay que tener las confianzas“.