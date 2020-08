Ministro de Defensa, Mario Desbordes: “Las Fuerzas Armadas no están desplegadas por los casos de violencia en La Araucanía”

El ministro de Defensa, Mario Desbordes, se refirió este domingo a la situación en la Región de la Araucanía, con énfasis en los casos de violencia y tras el ataque a un camión ocurrido la madrugada del sábado entre Collipulli y Angol, que resultó con una niña de 9 años herida.

En conversación con el programa Pauta Libre de La Red, el secretario de Estado remarcó —en reiteradas ocasiones a lo largo de la entrevista— que “las Fuerzas Armadas están desplegadas en el contexto del control de la pandemia, eso hay que tenerlo muy claro. No están desplegadas por los casos de violencia en La Araucanía“.

“Hay una enorme cantidad de peticiones, de demandas sociales, culturales, económicas de reivindicaciones que son completamente legítimas de parte de todos nuestros pueblos originarios y también del pueblo mapuche. Quiere reivindicaciones justas que están discutiéndose desde hace años y hay que conversar, hay que dialogar“, agregó Desbordes.

Respecto a la violencia en la zona y las responsabilidades en estos hechos, el ministro de Defensa subrayó que “la respuesta a eso la tienen que dar las policías, el Estado de Derecho, que en estos casos involucra a las policías, el Ministerio Público que conduce las investigaciones y después los jueces, que tendrán que determinar si hay o no responsabilidad”.

“Las Fuerzas Armadas están para el control de la pandemia y, en el caso de La Araucanía, han estado trabajando en mantener el control de los puntos donde hay cordones sanitarios, como en cualquier otra parte de Chile, y sobre todo en la Ruta 5 Sur”, insistió.

Relacionado a lo anterior, Desbordes afirmó que “las Fuerzas Armadas no están para conflicto de la La Araucanía. Es un tema que debe abordarse con medidas sociales (…) No están para ir a cuidar las municipalidades, para que no se las tomen. Eso es tarea de las policías y hay que apoyar a las policías, reforzarlas”.

“No creo que estemos próximos a una guerra civil, pero sí, no hay discusión, hay una situación gravísima, donde hay atentados todos los días de una minoría muy pequeña que ha declarado que quiere una independencia absoluta y eso se contradice con lo que plantea la enorme mayoría de los integrantes del pueblo mapuche, muchos de ellos que también son víctimas“, sentenció el ministro.