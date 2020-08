Padres de niñas que denunciaron abuso sexual por TikTok acusaron “mala atención” de la Fiscalía

Durante esta semana ha generado revuelo un video de TikTok que se viralizó a través de las redes sociales, en el que aparece una niña en su cama junto a su abuelo político. Allí, el individuo le habría realizado tocaciones, lo que es materia de investigación de la PDI y el Ministerio Público.

En medio de las indagatorias se detuvo al hombre de 61 años y actualmente se encuentra en prisión preventiva, tras haber sido formalizado por abuso sexual reiterado, mientras se realizan las diligencias para determinar su responsabilidad.

Los padres de la víctima entregaron su versión a 24 Horas y expresaron que “por fin tomaron en cuenta” una denuncia que interpusieron el 17 de julio pasado.

El padre señaló al noticiario que el hecho de que las niñas “se hayan visto en todas las redes sociales, en todo el país o en todo el mundo, nos tiene bastante incómodos, preocupados porque fue demasiada la exposición de ellas“. Algo que también hizo notar la Defensoría de la Niñez, que hizo un enérgico llamado a no difundir más el registro de TikTok.

Ambos aseguraron que la hermana más pequeña de la víctima, de 7 años, fue quien subió por casualidad las imágenes. “Toda persona con cinco dedos de frente va a entender que ahí hubo abuso”, sostuvo la madre.

El progenitor de las niñas no quiso profundizar en las declaraciones de su madre y pareja del imputado, quien afirmó que “yo sé que no es así”, negando los hechos. “No siento nada. Ella tendrá su conciencia, ella tendrá que pensar y ver cómo está actuando, pero ella sabe que perdió“, sostuvo el padre de la víctima.

La madre de la niña dijo a su vez que “yo no sabía que hacer regalos era, en el fondo, entregarle el cuerpo de la niña. Ahora uno entiende por qué cuando nosotros íbamos a la feria, ella se quedaba ahí”.

También hubo críticas en contra del actuar del Ministerio Público, previo a la viralización del video, cuando intentaron denunciar al adulto mayor por primera vez. “He llamado a la Fiscalía, me han retado. Después me dijeron que debía hacerlo en forma indirecta porque ella es menor de edad, lo hice y me quedaron de llamar a la semana siguiente… fui súper mal atendido, me lo dieron casi de mala gana“, señaló el padre.