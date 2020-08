Abogado de exfuncionario de Carabineros detenido por lesiones a Gustavo Gatica: “Él no fue el autor del disparo”

“Él no fue el autor del disparo”, aseguró este viernes Jorge Martínez, abogado que defiende al exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, que durante la madrugada fue detenido por ser el presunto autor de las lesiones que recibió en su rostro Gustavo Gatica en noviembre de 2019 en el marco de las manifestaciones del estallido social y que derivaron en la pérdida total de la visión del joven.

Al respecto, el representante del exfuncionario de la policía uniformada indicó que “él no puede, evidentemente, pedir perdón por algo que no hizo”.

