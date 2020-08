Mujer de Puente Alto perdió su 10% en violento asalto: “Era para la libreta de mi casa”

Jessica Maldonado, de Puente Alto, sufrió el robo de 500 mil pesos provenientes del 10% de sus fondos de AFP en un asalto a mano armada mientras salía de retirarlos en una sucursal de BancoEstado de la comuna. Hoy, después de esta traumática experiencia, reconoce estar “un poquito más tranquila”, y que su trabajo en una óptica de la comuna “me ha servido como terapia”, según expresó en conversación con Ciudadano ADN.

Contar con esos ahorros “costó terriblemente, y que vengan unos desgraciados y te roben, es terrible”, sostuvo, asegurando que nunca se dio cuenta que los ladrones la esperaban a la puerta del banco para quitarle su dinero. “Me estaban esperando hace rato”. El dinero “lo tenía destinado para cubrir la libreta de mi casa, y me lo robaron”.

Puente Alto es un sector de Santiago donde ha aumentado dramáticamente la inseguridad. “No soy la única. Hay mucho asalto a plena luz del día. Esto se está sobrepasando. La comuna se ha puesto muy peligrosa. Antes uno podía salir a caminar tranquila, pero ahora nada. Hay que andar con cinco ojos mirando que nadie te siga”, comentó Jessica, quien asegura que es la primera vez que la asaltan, y además con violencia. “De verdad sentí que me iban a apuñalar. Él quería hacerlo. Pero no sé qué pasó que dio vuelta su cuchillo y me lo enterró en las costillas. Corrí, pero igual me alcanzaron. Quedé con un pequeño piquete en el brazo, pero no más que eso”.

“Yo no quería entregar el dinero, por eso me pegaban. Me resistí. Pero me cortaron las tiras de la mochila y se la llevaron”, recuerda la mujer sobre su dramática vivencia. “Es que nadie va a querer entregar. Todo el mundo me dijo de donde saqué esa valentía de luchar, si me podían hacer algo. Y después un tipo me apuntó con la pistola desde el auto, y peor todavía”.

En el instante, Jessica contó con la ayuda de un vecino que salió con un palo a atacar a los delincuentes, aunque se trataba de “un abuelito que no podía correr más”.

Jessica está en pareja con Rodrigo Rojas, quien quedó en shock al saber la situación. El hombre también conversó con Ciudadano ADN. “Uno queda asustado con lo que le pasó a ella. Viendo el video uno piensa que podría haber sido mucho peor. Y eso es lo que más a uno le complica, la vulnerabilidad que tienen las mujeres de no poder pedir ayuda. Y la impotencia de que uno no puede hacer nada”, expresó. Rodrigo recordó que “habíamos escuchado de este vehículo blanco que andaba rondando, pero nunca nos imaginamos que nos podía pasar a nosotros. Estos tipos atacan solamente a las mujeres, porque a los hombres se les hace más difícil”.

La pareja tenía una libreta de vivienda con $800.000 pesos, y estaban esperando agregar los $500.000 robados para completar el ahorro. “Nos pedían un poco más para poder tener la casa”, contaron.

La familia se completa con las dos hijas de Jessica, una de 13 años y otra de 3. “Mis hijas ven el video en las noticias, mi hija mayor llora y llora, y la más chica está aterrada. Cuando llegué me preguntó mamá te caíste, y le tuve que decir, sí, pero no me pasó nada, para no asustarla más”, contó.

Ahora Jessica reconoce que se mueve al trabajo “con miedo. Me vienen a dejar al colectivo. Ya no ando sola”.

Los conductores de Ciudadano ADN anunciaron que, en el marco de “En ADN todo suma”, la campaña solidaria de Radio ADN, donarán parte del dinero que perdió Jessica, con la ayuda de nuestros auditores.