Estela Ortiz, viuda de José Manuel Parada, presentó recurso de protección en contra de Carabineros por nombramiento de academia en honor a Rodolfo Stange

La decisión del general director de Carabineros, Mario Rozas, que firmó un decreto que cambió la denominación de la Academia de Ciencias Policiales, agregando el nombre del exgeneral Rodolfo Stange Oelckers, sigue generando fuertes repercusiones en el mundo político y social.

El nombramiento de la Academia con el nombre de Stange, quien estuvo a cargo de la institución entre 1985 y 1995, participando de forma activa de la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet hasta 1990, no gustó nada en muchos sectores, especialmente en Estela Ortiz y Javiera Parada.

Carabineros bautizó a la Academia de Ciencias Policiales con el nombre del exmiembro de la dictadura militar, Rodolfo Stange https://t.co/IpoMqAhJ4J pic.twitter.com/YwF9vgmpwO — Radio ADN (@adnradiochile) August 20, 2020

En conversación con ADN Radio, Ortiz aseguró que “es una sensación de esa impunidad que te llega y te cala en el alma, hace que uno reviva la rabia, el dolor, la angustia, es algo terriblemente doloroso, esto no es lo que queremos para Chile”, dijo.

“Incluso haría un llamado al general de Carabineros que me reciba públicamente, que me de las explicaciones, cómo es posible que ellos no enseñen el rol que ellos cumplieron en la dictadura”, agregó.

“Nos piden que perdonemos, pero ¿Podemos?”

La viuda de José Manuel Parada, víctima del “caso degollados”, emitió un comunicado, donde lamentó la decisión de Rozas “Carabineros no ayuda a reconciliar el país ni a honrar a las víctimas de ayer y hoy. Nunca han pedido perdón por sus acciones, las que han dejado una fisura en nuestra Historia. Cada cierto tiempo realizan acciones provocadoras, que dividen a Chile”, indicó en el escrito.

Agregó que “nos vuelven a golpear a mí, a mis hijos y nietos. Siento impotencia, dolor, rabia e indignación. Nos piden que perdonemos, que demos vuelta la hoja… ¿Podemos?”, esgrimió Ortiz.

“Somos personas que amamos la vida. Hemos logrado, en estos 35 años, transformar el odio, el horror, dolor y la impotencia que dejó la ausencia de José Manuel, Santiago y Manuel en vida, en acciones por la paz, la justicia y la democracia en Chile”, complementó Ortiz.

Por lo mismo, interpuso un recurso de protección para dejar sin efecto la decisión de Carabineros “hoy le pido perdón a mis hijos y a los niños que me han rodeado en la vida. Pensé que 35 años después Chile sería un país digno para todas y todos, pero me equivoqué… Hoy me vuelven a matar un poco”, aseguró.

“Es realmente incomprensible y violento”

Por su parte Javiera Parada, hija de Estela Ortiz y José Manuel, utilizó su cuenta de Twitter para dejar un mensaje lamentando la decisión del general Rozas.

“Esto es realmente incomprensible y violento. Stange no sólo no colaboró con la justicia, sino que la obstruyó. Mientras nuestro país no haga la reforma urgente y profunda Carabineros, nuestra democracia seguirá coja y en deuda con los DD.HH.”, escribió.