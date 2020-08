Estas son parte de las pruebas de la pareja de “Nano” Calderón contra su suegro, Hernán Calderón Salinas

Nuevos detalles se dieron a conocer sobre la querella por abuso sexual reiterado de la pareja de Hernán Calderón Argandoña, Rebeca Naranjo, contra su suegro, Hernán Calderón Salinas.

Cabe recordar que el hecho se conoció el mismo día que se supo del paradero de Nano, quien estaba internado en una clínica psiquiátrica tras el ataque a su padre, por el que está siendo acusado de parricidio frustrado.

Meganoticias compartió algunas capturas de pantalla de las conversaciones del abogado de 67 años con la polola de su hijo, así como las declaraciones por WhatsApp de la joven de 29 años hacia una amiga y su hermana, donde relata episodios que habría vivido con su suegro.

8 de marzo

El pasado 8 de marzo la joven le contó a su amiga que se sentía incómoda con la actitud y cercanía de Calderón Salinas, ya que le daba besos en ambos lados de la cara y la tomaba de las caderas. “No sé si lo hace como de padre, o de viejo verde“, comenta en el chat.

19 de marzo

El 19 de marzo Naranjo le contó a su hermana que el hombre la tocó. “Empieza a tocarme el cuello y yo ‘ok, no me pasaré rollos’. Me tocaba los brazos, las piernas y yo estaba con short, con un peto arriba y me dice: ‘Oh, que tienes la piel rica. Suavecita’“, relata la joven.

“Me agarra una nalga por debajo del short (…) Yo de los nervios no decía nada, solo transpiraba. Y en eso en el cuello me dice: ‘Cosita bien hecha tú, ah’. Tengo miedo, Vero”, reveló.

22 de mayo

En la querella presentada por Rebeca Naranjo, también contó de un episodio vivido el 22 de mayo tras tener una pelea con su pareja, Nano. El hombre de 67 años habría entrado a su habitación y le metió la mano dentro de su pijama, al nivel del pecho. “Me estaba tocando los senos. En ese momento logré reaccionar y le quité bruscamente su mano de mi busto”, afirmó la joven.

24 de mayo

El 24 de mayo el hombre le envió un mensaje a la mujer consultándole cómo estaba todo, y luego le preguntó si le gustaba acostarse “con alguien que ni siquiera te habla”, refiriéndose a Nano. “No ve lo que te escribo. Bueno, te mando un gran besito de buenas noches”, agregó Calderón Salinas.

El 25 de mayo el abogado le volvió a hablar, y le preguntó: “¿Dónde vas?”. Pero no se ve una respuesta de ella. Luego, Naranjo lo bloqueó de WhatsApp.

4 de junio

Según la conversación de Rebeca y su amiga, el 4 de junio de este año ella decidió irse del departamento de Calderón Salinas. Cuando se iba, el profesional le dijo: “‘Yo quería que fueras mía’. Y yo lo empujé’“, afirmó la joven.

Su amiga la animaba a que le contara a su pareja lo sucedido, pero ella no quería, por miedo a que Nano no le creyera. “Es que es lo que mi hermana y el amigo me dicen, será mi palabra contra la de él, y el viejo tiene poder, jamás perderá, jamás”, expresó Naranjo.

5 y 6 de junio

Cabe recordar que en la audiencia de formalización de Nano Calderón, el fiscal Omar Mérida detalló que el 5 y 6 de junio el joven de 23 años habría apuntado a su padre con un arma y disparó hacia un espejo (parricidio frustrado), y al día siguiente, lo golpeó y realizó destrozos en el domicilio de su progenitor (delitos de daños del artículo 487 y lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar).

Mensajes borrados

Otras de las imágenes que Rebeca entregó como pruebas que respaldaran su querella por el delito de abuso sexual reiterado en contra del abogado, hacen alusión a que precisamente Calderón Salinas borraba los mensajes que le enviaba a ella.

Este hecho se lo comentó a su amiga, quien le aconsejó que guardará pantallazos de todos los mensajes que el hombre le enviara.

11 de agosto

En la querella, Rebeca indicó que el 11 de agosto, día que Nano atacó a Calderón Salinas, antes de salir hacia el departamento de su progenitor le tomó fotos a la pantalla del celular de Naranjo, en las conversaciones de ella y su padre.

Cabe recordar que este martes el tribunal declaró admisible la querella presentada por la abogada Catalina Tuane, quien representa a la joven. Se espera que durante los próximos días el Ministerio Público designe a un fiscal para investigar el caso.