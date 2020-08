Celestino Córdova advirtió que podría haber nuevas movilizaciones si no se cumple “a cabalidad” acuerdo alcanzado con el Gobierno

Tras poner fin a la huelga de hambre que sostuvo durante 107 días y alcanzar un acuerdo con el Gobierno, el machi Celestino Córdova realizó una declaración a través de una de sus voceras, Cristina Romo. En primera instancia agradeció a las diversas comunidades y organizaciones, tanto nacionales como internacionales, que lo apoyaron durante este proceso.

En el escrito, afirmó que “humildemente he aportado una vez más un granito de arena a la lucha del pueblo nación mapuche, desde mi condición de machi y preso político mapuche, y desde la trinchera de lucha que me ha tocado vivir, en donde he seguido dando la pelea desde hace más de siete años”.

Respecto del acuerdo con el Ejecutivo, expresó que “sin lugar a dudas, los avances no son satisfactorios en su totalidad, pero he asumido esta huelga de hambre con dignidad y he puesto mi vida a disposición de nuestra lucha, con el fin último de avanzar paso a paso”.

Leer también Nacional “Para alcanzar la paz, el único camino posible es el del diálogo”: Ministro de Justicia valoró que Celestino Córdova haya depuesto su huelga de hambre Nacional Celestino Córdova depuso huelga de hambre tras firmar acuerdo con el Gobierno Nacional “Se restablecieron las confianzas”: Vocera de Celestino Córdova anunció restitución de mesa de diálogo con Gobierno

Córdova detalló que por petición de su familia, cercanos y algunos dirigentes, tomó la decisión de aceptar la negociación y deponer la huelga de hambre. El acuerdo establece, entre otras cosas, que el machi podrá visitar su rewe durante un máximo de 30 horas, una vez que se recupere y postule al Centro de Educación y Trabajo (CET) de Gendarmería.

“Sin perjuicio de las decisiones que pueda tomar el resto de los presos políticos mapuche de las distintas cárceles, que aún se encuentran movilizados, esperamos que todos los que han apoyado continúen respaldando a los hermanos por todas sus demandas. Pero también decir que con esto la lucha no ha parado, ni de los presos políticos mapuche y no mapuche, ni del pueblo nación mapuche, ni de los pueblos oprimidos del mundo”, afirma la declaración de la autoridad espiritual.

La declaración subraya que “si no se ha dado cumplimiento a cabalidad de los acuerdos alcanzados con el Estado de Chile y el gobierno de turno, el machi Celestino Córdova no descarta una nueva movilización“.