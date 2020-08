Abogado de Hernán Calderón Salinas sobre el apoyo de Kel con su padre: “Ha sido su cable a tierra que ha impedido que él pierda la razón”

El abogado de Hernán Calderón Salinas, Reynerio García de la Pastora, estuvo en Contigo en la Mañana conversando sobre la medida cautelar que el Tribunal entregó hacía Hernán Calderón Argandoña, tras atacar a su padre con un cuchillo.

En la entrevista, el profesional sostuvo que él y el exmarido de Raquel Argandoña “nos quedamos con sensaciones encontradas, por un lado bien porque logramos que aceptaran nuestro propósito de la prisión preventiva, pero no así las condiciones en que deberá cumplirla“.

García de la Pastora también aprovechó la instancia para criticar el argumento de la defensa, donde aseguran que Nano tiene un problema psiquiátrico, lo cual evita que cumpla la medida cautelar en prisión.

“La defensa no nos dijo que había un problema psiquiátrico severo, por eso hay un problema con la tesis de la defensa. Yo no la entendí. Si ellos nos hubieran dicho que tenía ese problema nosotros habríamos dicho que ameritaba enviarlo a una institución que pudiera evaluar eso“, sostuvo.

“El defensor no lo presentó así, tenía un peritaje que presentaba alteraciones de otro tipo. No pudimos entender la razones“, añadió.

Por otra parte, Reynerio se refirió a los dichos de Argandoña, quien dijo que ella y su exmarido son responsables de la actitud del joven de 23 años.

“Yo creo que hay dos versiones. Primero, creo que Hernán en ningún momento se puede sentir responsable de la decisión que toma otro adulto de tomar un arma y acatar a otro ser humano. Ahora, por otro lado, todos los padres siempre nos preguntamos si pudimos hacer algo distinto en beneficio de nuestros hijos“, indicó.

Finalmente, el abogado defensor se refirió al rol que ha tenido Kel en toda esta situación, asegurando que “su hija ha sido su puntal de apoyo. Ha sido su cable a tierra que ha impedido que él (su representado) pierda la razón”.

“Significa que mantenga una conexión con el mundo y una respuesta racional. Si no fue por sus hijas, creo yo que Hernán habría perdido la razón“, cerró.