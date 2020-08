Abogado de Hernán Calderón Salinas se refirió a las acusaciones de abuso sexual por parte de la polola de Nano

Luego de que Hernán “Nano” Calderón Argandoña quedara en prisión preventiva por agredir a su padre, el abogado de Hernán Calderón Salinas, Reynerio García de la Pastora, se refirió a la situación en CHV Noticias.

En la entrevista, el profesional se refirió a los mensajes de WhatsApp que aparentemente el exmarido de Raquel Argandoña le habría enviado a Rebeca Naranjo, polola de Nano, y que habrían gatillado la furia del joven.

En ellos, Naranjo le pedía ayuda a sus cercanos por el comportamiento que estaba teniendo su suegro con ella.

Respecto a esto, Reynerio comentó que “yo no solamente lo descarto, voy a transmitir las palabras que me dijo Hernán en ese sentido: ‘deseo ir ahora mismo a la Fiscalía a declarar esta situación, no tengo ningún temor de la justicia. Yo no he hecho nada de esto’”.

Además, indicó que le parece “muy interesante, porque esos WhatsApp en ningún momento mencionan a Hernán, yo no sé en qué momento alguien atribuye a Hernán alguna acción respecto al WhatsApp”

“Por suerte Hernán puede reconstruir su vida día a día y sobre esa base acreditar dónde y con quién ha estado en cada momento, y vamos justamente a hacer aquello para demostrar la falsedad de estas imputaciones”, cerró.