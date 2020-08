“La otra distancia social”: campaña busca visibilizar las consecuencias de la pobreza en niñas, niños y adolescentes

En nuestro país hay 219.624 niños, niñas y adolescentes que tienen que trabajar. Es “La otra distancia social”, una dura realidad que distintas organizaciones, como Colunga, Unicef, el Centro Iberoamericano de los Derechos del Niño (CIDENI), el Hogar de Cristo y el Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de la Vida y la Vulnerabilidad (MLIV), están buscando visibilizar a través de esta campaña,

Entre las cifras que está entregando la campaña, disponibles en detalle en laotradistanciasocial.cl, se muestra que más de un millón de niños en Chile viven en “pobreza multidimensional”, concepto que alude a “las distintas dimensiones con los que no pueden desarrollar su potencial”. “Como sociedad se nos había olvidado esa realidad, pensábamos que éramos un país OCDE, camino al desarrollo”, expresó en Ciudadano ADN Arturo Celedón, director ejecutivo de Colunga.

Celedón explicó que las distintas problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes suelen abordarse por separado “como si fueran pinceladas de un cuadro. Los que no estudian ni trabajan, el hacinamiento, el Sename. Pero nunca vemos el cuadro completo. Y por eso sorprende esta crisis. Ese niño que vive en condiciones de hacinamiento, va a una escuela de bajo nivel educativo y también le toca trabajar. Son efectos acumulativos. Y al verlos fraccionados no nos damos cuenta del desafío gigante que tenemos”.

Sin embargo, el marco legal que garantiza derechos de los niños no avanza en el Congreso, lo que Celedón atribuye a que “está muy tensionada la conversación pública. Tenemos que hacer un giro radical en cómo trabajamos en infancia en Chile. Pero nos ha costado. Nos cuesta tomar los temas grandes. Con la infancia está pasando lo mismo que con las pensiones. Es una bomba de tiempo. Y no nos ponemos de acuerdo”.

Por eso, esta alianza entre instituciones busca generar “una mirada compartida”. Para el director de Colunga, “si no miramos el problema desde puntos de encuentro, nos va a costar mucho ponernos de acuerdo”.

Otras cifras preocupantes dicen relación con los niños que hoy están “fuera del sistema”, en palabras de Celedón: cerca de 70.000 están “fuera de la educación”. Pero también está el tema de la calidad, en un país donde el porcentaje de niños que no entiende lo que lee sigue siendo demasiado alto. En el 20% de escuelas de peor rendimiento, este índice sobrepasa el 60%. “La escuela es la principal institución donde los niños aprenden a socializar, es un sistema de protección, y con la pandemia todo ese circuito se ha desconectado”, expresó.

Otro problema, visibilizado a partir del retiro del 10% de los fondos de pensiones, es el incumplimiento de pagos en las pensiones de alimentos, causa de que 170.000 niños no dispongan de los recursos básicos para sobrevivir. “Esa información existía y no la habíamos convertido en algo importante”. Por eso, el funcionario insiste en que “hay infinitos espacios que no estamos mirando con suficiente atención, y quedan al final de la ‘lista de supermercado’ de lo que tenemos que hacer. Y como los niños no marchan, no votan ni pueden hacer lobby, es fácil que queden postergados”. Del mismo modo, Celedón plantea que “el retiro del 10% nos muestra lo rápido que se puede sacar una ley cuando esa ley le importa a la ciudadanía”.