Juzgado civil acogió demanda contra aerolínea LAW y la multó con 300 UTM por infracción a la ley del consumidor

El Undécimo Juzgado Civil de Santiago acogió la demanda por infracción a la ley del consumidor contra la aerolínea Latin American Wings S.A. (LAW), y la condenó a pagar una multa de 300 UTM, lo que asciende a poco más de $15 millones, además de 0,15 UTM ($7.540) a cada cliente que reclamó ante el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) por el incumplimiento de contrato de la empresa.

En el fallo, el tribunal logró establecer que la aerolínea continuó vendiendo pasajes aun “cuando era evidente la imposibilidad de cumplir los contratos, de hecho la autoridad aeronáutica con fecha 12 de marzo de 2018 cierra las operaciones de la compañía cuando la misma informaba que retomaba funciones el día 16 de ese mes”.

Además indicó que la empresa “a lo menos desde el mes de noviembre de 2017 comenzó a retardar, posterga y dejar sin efectos vuelos nacionales e internacionales, para ya desde el día 12 de marzo de 2018 suspender totalmente su funcionamiento a nivel nacional, lo que motivó que la autoridad aeronáutica nacional (DGAC) suspendiera totalmente su funcionamiento (…). Los retardos, postergaciones y suspensiones se tradujeron en que quienes habían comprado pasajes aéreos no pudieran ocuparlos en vuelos de Latin American Wings S.A. ni tampoco en otras líneas aéreas (…). A consecuencia de los retardos, postergaciones y suspensiones a lo menos 1973 clientes formularon reclamos ante el SERNAC, sin que se recibiera respuesta alguna”.

El fallo detalló que pese a todo, “no existe patrimonio en donde hacer efectivas las indemnizaciones, la compañía no existe y sus propietarios y/o representantes legales no dieron explicación alguna, manifestación de ello es la rebeldía en la que se han mantenido en esta causa”.

Antes de que la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) cerrara las operaciones de la empresa, tuvo varios problemas con sus pasajeros, los que incluso quedaron varados por varios días en diversos aeropuertos sin tener respuesta por parte de la aerolínea.