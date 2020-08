Franco Basso por desconfinamiento: “Lo que uno hubiese esperado es que el Ministerio de Transporte hubiera hecho un plan robusto”

El académico de la Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso, conversó con ADN Hoy acerca del plan improvisado en materia de transporte, luego del inicio del primer día de transición en Santiago.

Al respecto, manifestó el doctor en la materia que “lo que sucede es que estuvimos dos meses, las cuales la ciudad estuvo totalmente detenida y el Minsal estuvo 100% enfocado en controlar la pandemia y lo que uno hubiese esperado es que el Ministerio de Transporte y otros hubiesen hecho un plan robusto, que considerara lo que iba a ocurrir cuando comenzara el desconfinamiento, que es lo que está ocurriendo en otras partes del mundo”.

Basso consignó que el plan de movilidad se presentó apenas tres días antes de que comenzara el desconfinamiento, por lo que “no hubo espacio para discutir con actores. Fue insuficiente. Hay partes positivas, pero ese plan nunca ha tocado puntos centrales para que la gente no vaya como sardinas en las horas punta“.

En ese sentido, apuntó a que no toca dos aspectos esenciales, como lo son el aumento de la flota real y el ingreso escalonado al trabajo.

Acerca de esto, comentó que “cuando comenzó el proceso de desconfinamiento, los ministerios recién generaron las primeras reuniones con la CPC para analizar qué hacer y no hemos tenido ninguna respuesta sobre cuál va a ser el plan. No sé si alguien del Gobierno dirá a quién le corresponde entrar a las 8, a las 9 o 10, que es lo que los empleadores deben saber para evitar aglomeraciones y no poner en riesgo la vida de las personas“.

Basso sostuvo que en otras latitudes del mundo se ha logrado diferir esos horarios, por lo que “uno hubiera esperado que se generara un calendario donde se especificara por rubro cuál es la recomendación del Estado para avanzar en esto“.