Experto y licitación del 5G: “Para que esté masificado, puede llegar a tomar muchos años”

El ingeniero civil en computación Nicolás Silva, de Asimov Consultores, afirmó que la tecnología 5G tardará años en llegar de forma masiva al país, luego que Sebastián Piñera diera inicio al proceso de licitación de la red en el país.

En entrevista con ADN Hoy, el experto pronosticó que a fin de años deberían estar definidos quienes participan de la licitación, para comenzar planes piloto en algunas comunas durante 2021.

“Para que esté masificado puede llegar a tomar muchos años, puede llegar a tomar, estimo, cuatro años”, dijo.

Silva, además, advirtió que la tecnología 5G no resolverá los problemas de conectividad que tiene Chile. “Hay otras cosas que mágicamente esta tecnología no lo va a resolver. Por ejemplo, el mal acceso a Internet en regiones, especialmente en los lugares apartados. Se van a tener que colocar antenas para que llegue el 5G, porque mágicamente no se va extender el radio en el que opera el Internet”, dijo.