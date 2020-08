Ministro Monckeberg por plebiscito: “Nunca había escuchado que el porcentaje de participación fuera lo que validaba o no una elección”

El ministro secretario general de la presidencia, Cristián Monckeberg, afirmó que el Gobierno debe generar todas las condiciones para que el plebiscito constituyente tenga la mayor participación posible, pero que la validez de este no depende de cuánta gente acuda a votar.

“El plebiscito es válido al momento en que se convoque, que la gente participa”, dijo el secretario de Estado, en entrevista con La Tercera, al ser consultado sobre la materia.

Sin embargo, Monckberg afirmó que afirmó que “un plebiscito que pretende avanzar en cambios a la Constitución y tener una nueva Constitución tiene que ser muy participativo“.

“Por lo tanto, eso no es solamente responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del Servicio Electoral, del gobierno, del Parlamento, de la oposición y es responsabilidad de la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar todas las condiciones para que sea lo más seguro desde el punto de vista sanitario y sea lo más participativo posible”, agregó.

A juicio del titular de la Segpres, “no sería bueno que un plebiscito que decide si vamos a tener o no un proceso constituyente con la elección de una eventual convención mixta o constituyente pura tenga una baja participación porque inmediatamente van a venir los cuestionamientos y, por lo tanto, lo que más le conviene a la democracia es que para decisiones de esta magnitud exista una participación importante“.

Monckberg evitó dar una cifra de participación ideal para el plebiscito constituyente del próximo 25 de octubre. “Si doy una cifra, vamos a quedar cazados con que si está por sobre o bajo esa cifra y, por lo tanto, si es más o menos válido”, dijo.

“El plebiscito de por sí es válido con la participación de la ciudadanía. Lo que tenemos que hacer es que llegue el máximo de gente posible a votar, y para eso hay que generar las condiciones. Ese es el desafío y el deber del gobierno”, agregó.

“Nunca había escuchado que el porcentaje de participación fuera lo que validaba o no una elección. El porcentaje de participación no es la regla para validar o no un proceso electoral. Podrá haber opiniones a favor o en contra de eso, pero eso no lo valida”, sumó.