Hija de Hugo Bustamante por el Caso Ámbar: “Mi padre no merecía estar libre”

El caso de Ámbar Cornejo ha impactado a todo el país por la crudeza de sus detalles, pero también ha generado bastante molestia por el actuar de Hugo Bustamante.

El presunto asesino de Ámbar había estado preso por un hecho de las mismas características. En conversación con la revista Sábado de El Mercurio, la hija de Bustamante (quién no revela su identidad) manifiesta que quedó impactada al enterarse de la noticia. “Sé que es difícil de entender, pero a veces siento que no están hablando de la persona que conocí o con la cual me relacioné. Es como si estuvieran hablando de otra persona”.

De todas formas, aseguró que no merecía estar fuera de la cárcel. “Mi padre no merecía estar libre. Por el bien común. Por él y por la gente que lo rodeaba”.

Incluso, recalcó que tanto Bustamante como la madre de Ámbar están directamente involucrados en esto. “Él evidentemente tiene un problema psicológico. Solamente una mente enferma es capaz de participar en algo así. Él y Denisse (mamá de Ámbar) son un par de enfermos”.