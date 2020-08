Fiscal por madre de Ámbar Cornejo: “No tenemos ningún elemento hasta ahora para establecer que ella haya estado presente cuando el hecho ocurre”

La fiscal Claudia Perivancich aseguró que no hay antecedentes que permitan imputar algún delito a Denise Llano, madre de Ámbar Cornejo y pareja de Hugo Bustamante, formalizado por la violación y femicidio de la adolescente.

“Ella declara de que recibe desde el imputado la información en torno a que él le habría dado muerte a Ámbar, no entrega ningún elemento en su declaración -siendo advertida de sus derechos como testigo- en torno a una participación suya en alguna de estas conductas que ocasionan la muerte de Ámbar”, dijo la persecutora, en La Estrella de Valparaíso.

“Al mismo tiempo no tenemos ningún antecedente objetivo que permita ubicarla a ella en ese domicilio, en el rango de tiempo en que, entendemos tuvo lugar el hecho, y además tenemos claridad absoluta que ella en la noche no pernocta en ese domicilio. No tenemos ningún elemento hasta ahora para establecer que ella haya estado presente cuando el hecho ocurre“, agregó.

Perivancich aclaró que “si es efectivo que ella lo supo antes que nosotros y lo calló, no constituye la comisión de delito, ella no tiene la obligación de denunciar. Sin embargo, hay un plazo de investigación y su condición no es definitiva, podría aparecer ella u otra persona como imputada, pero que de momento no tenemos noticias”.