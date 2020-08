Fiscal del caso Ámbar explicó que no hay antecedentes objetivos para imputar a su madre

En diálogo con La Estrella de Valparaíso, la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, comentó las razones por las que Denisse Llanos, madre de Ámbar Cornejo, continúa en calidad de testigo.

Al respecto, explicó que “ella declara de que recibe desde el imputado la información a que él le habría dado muerte a Ámbar, no entrega ningún elemento en su declaración (siendo advertidad de sus derechos como testigo) en torno a una participación suya en alguna de estas conductas que ocasionan la muerte de Ámbar”.

La persecutora reveló que “no tenemos ningún antecedente objetivo que permita ubicarla a ella en ese domicilio, en el rango de tiempo en que, entendemos tuvo lugar el hecho, y además tenemos claridad absoluta que ella en la noche no pernocta en ese domicilio. No tenemos ningún elemento para establecer que ella haya estado presente cuando el hecho ocurre”.

Perivancich aclaró, de paso, que en el caso de que “si es efectivo que ella lo supo antes que nosotros y lo calló, no constituye la comisión del delito, ella no tiene la obligación de denunciar“.

De todas formas, la fiscal comentó que hay un plazo de investigación y que su condición no es definitiva, por lo que podrían aparecer tanto ella como otras personas como imputados.