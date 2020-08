Gobierno presentó medidas de ayuda económica para transportistas

Durante este viernes, el Gobierno firmó un protocolo para entregar ayuda económica a los transportistas agrupados en la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor de Chile (Conttramen), Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile (Conatacoch) y la Confederación Nacional de Taxis de Chile (Confenatach).

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, fue quien lideró las negociaciones, y en donde manifestó que el Estado está haciendo esfuerzos por ayudar a este sector vital en la economía nacional. “El Estado está haciendo un esfuerzo en ayudar directamente a un sector vital de nuestra economía y que hoy sufre los embates de la pandemia que son los transportistas de nuestro país. No me canso de repetirlo una y otra vez, pero este Gobierno no dejará solos a los chilenos y chilenas a superar esta crisis”, señaló.

El acuerdo con los transportistas, que incluye a taxis básicos, taxis colectivos, transporte escolar y el transporte público urbano y rural de regiones, consiste en la entrega de un bono único y un préstamo de emergencia.

Este bono será de $350 mil y podrá ser solicitado solo una vez. No estará afecto a impuestos ni retenciones a menos que se tenga una deuda por pensión alimenticia decretada por el Juzgado de Familia, en donde se podrá retener hasta un 50%.

Mientras que el préstamo de emergencia será de $320.500, el cual podrá ser solicitado hasta tres veces. Al igual que el bono, este monto podrá ser retenido solo en caso de deuda por pensión alimenticia.

“Con estas medidas, queremos que los transportistas del país, que día a día movilizan a los chilenos y chilenas en todos los rincones del territorio nacional, puedan afrontar la caída de sus ingresos“, sentenció Briones.