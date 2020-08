Presidente Fedesur: “Hay que decretar estado de sitio en el sur de Chile”

El presidente de la Federación Gremial de Asociaciones de Dueños de Camiones del Sur (Fedesur), José Villagrán, conversó con ADN Hoy, en donde reiteró que los camioneros tomarán medidas en caso de que el Gobierno no controle la situación en el sur, tras los incidentes ocurridos primordialmente en La Araucanía.

Según el dirigente, el ministerio del Interior, Víctor Pérez, entendió mal el ultimátum “en el sentido de que fuimos a Santiago, de diferentes asociaciones gremiales, para decirle que los tiempos se habían terminado, pero para el Gobierno, no para los camioneros”.

“El Estado debe entregar seguridad y no lo está cumpliendo. La inseguridad es total, no solo de los camioneros, sino de que todos los chilenos (…) y resulta que los terroristas hacen y deshacen”, agregó Villagrán.

Con respecto a lo que esperan de parte del Ejecutivo, afirmó que “lo que nosotros esperamos y lo que esperan todos los ciudadanos es que las leyes que están vigentes se cumplan. Que el señor Presidente de la República, cuando juró hacer cumplir la Constitución, en uno dice que va a existir un Estado de Derecho y ese Estado de Derecho, con la delincuencia, terrorismo, no está funcionando. No existe Estado de Derecho, hay impunidad, porque los terroristas, delincuentes, hacen todo lo que quieren”.

Por ello, Villagrán cree que “hoy el Gobierno, como no tiene más plazo, hay que tomar las últimas medidas que son extremas. Hay que decretar estado de sitio en el sur de Chile“.

El presidente de la Fedesur expuso que se han quemado en el último tiempo un total de 458 camiones y que no solo un paro es una posibilidad, sino que otras más.

“Tenemos diferentes formas de manifestarnos. Dijimos que si el Gobierno no cumple porque s ele terminó el plazo a ellos, nosotros vamos a conversar con las bases, con nuestros presidentes de Arica a Punta Arenas, para que ellos nos digan qué hacer”, declaró, agregando que “los camiones no tenemos cacerolazos. Tenemos camiones y bocinas en nuestros camiones y es una forma de manifestarnos“.

En ese sentido, expresó que “afuera de tocar la bocina o un paro, podemos determinar muchas cosas. Guardar los camiones. ¿Qué le va a pasar al país si no hay abastecimiento? Las grandes empresas no tienen grandes bodegas. Resulta que si guardamos los cambiones o que no trabajen 48 horas, van a andar muy preocupados”.