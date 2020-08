Camioneros de Chile Transportes tras reunión con ministro del Interior: “No damos ultimátum, eso es un error”

Los camioneros agrupados en Chile Transportes se desmarcaron este miércoles de otros gremios, asegurando que “nosotros no damos ultimátum, eso es un error”, agregando que “el diálogo debe prevalecer”, tras reunirse con el ministro del Interior, Víctor Pérez en La Moneda por la quema de maquinarias y la violencia que se ha registrado en la Región de La Araucanía.

Tras la cita, el dirigente de los transportistas, Víctor Jorquera, indicó que “nosotros creemos que el diálogo siempre debe reinar, creemos que el fuego no se apaga con bencina, desde Chile Transportes creemos que en situación de pandemia mundial, donde debemos llevar remedios, oxígeno a los hospitales, donde debemos hacer el trabajo para que los pocos que puedan, puedan seguir trabajando nos lleva al compromiso que hemos mantenido siempre que es de mantener al país abastecido”.

En ese contexto agregó que si bien no darán un ultimátum al gobierno, “no por eso vamos a tolerar que se ponga en peligro la vida de nuestros trabajadores y sus familias vivan con miedo, queremos diálogo, pero no podemos tolerar que nuestros trabajadores y sus familias vivan con miedo”.

Así, se separaron de los dichos de José Villagrán, de Fedesur, el dirigente que tras reunirse con el titular del Interior dio un ultimátum al gobierno señalando que si se quemaba “un camión más” se paralizaría el gremio, lo que podría generar desabastecimiento en varias zonas del país, lo que fue rechazado por el propio ministro Pérez.