Superintendencia de Pensiones: Más de 240 mil solicitudes han sido retenidas por deudas de pensión de alimentos

Este martes, la Superintendencia de Pensiones (SP) entregó un nuevo balance del proceso de retiro de fondos de las AFP. El organismo indicó que 3.675.119 afiliados ya recibieron los pagos de las administradoras, correspondientes a la primera cuota establecida.

La SP indicó también que se han retenido más de 240 mil solicitudes por deudas de pensión de alimentos informadas por el Poder Judicial.

En cuanto a las cifras globales, un total de 8.545.306 personas ya ingresaron sus formularios para el retiro de fondos, a casi dos semanas de iniciado el proceso. Esta cantidad equivale al 77% de los afiliados al sistema de pensiones.

Así va el retiro | Transferencias ya superan los US$ 5 mil millones y más de 3,6 millones de afiliados ha recibido su pago. 🔶 Retiro promedio: $1.085.467

🔶 Se han retenido 240.000 solicitudes por pensiones de alimentos

Del total de solicitudes, 645.283 no fueron acogidas a trámite, debido a problemas como la no validación de la cuenta de depósito de destino, no validación de la cédula de identidad y afiliados que no cuentan con saldo en sus cuentas, entre otras causales.

Con el tipo de cambio de esta jornada, los pagos suman un monto de US$5.008 millones.

Aquí puedes revisar el desglose por administradora: