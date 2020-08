Presidente de la Federación de Camiones del Sur: “Las bases nos están exigiendo que busquemos una fórmula para poder protestar”

El presidente de la Federación de Camiones del Sur, José Villagrán, advirtió que a las autoridades políticas se les “acabaron los tiempos” para solucionar la violencia en la región de La Araucanía.

“Aquí el que no ha hecho el trabajo es el Poder Ejecutivo, presidido por el Presidente de la República, que no ha aplicado las leyes para ordenar al país y además los parlamentarios, porque no han adecuado las leyes y hoy están a favor más de los delincuentes que de las víctimas”, dijo Villagrán en entrevista con radio Paula.

“Aquí los tres poderes del Estado no han dado el ancho para resolver los problemas de delincuencia que tenemos en el país. Nosotros le dijimos al ministro (del Interior, Víctor Pérez) que íbamos a estar en estado de alerta, las bases nos están exigiendo que de una vez por toda busquemos una fórmula para poder protestar”, agregó.

“Le dijimos a la autoridad que aquí se acabaron los tiempos, en el sentido de que nosotros ya no podemos trabajar, no podemos estar tranquilos. Nos cortan la carretera a cada rato, nos roban la mercadería, o sea aquí los plazos se terminaron y el ministro entendió que los plazos para ordenar al país se terminaron”, sumó.

Villagrán explicó que se reunieron con el ministro Pérez “para conocer realmente qué es lo que él va a hacer para terminar con la delincuencia, el terrorismo, la quema de iglesias, de escuelas y municipalidades, además de la quema de camiones”.

El dirigente gremial, además, reconoció que “el Estado chileno tiene algunas deudas con el pueblo mapuche que no las ha cumplido y el problema de inseguridad y delincuencia es otro”.

“Entonces, aquí estos problemas son totalmente diferentes, el Estado tiene que arreglarle el problema al pueblo mapuche y la inseguridad al resto del país“, dijo.