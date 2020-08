Padre de Ámbar: “Tiene que caer la mamá y si no, la familia de este tipo”

En conversación con 24 Horas, el padre de Ámbar, Ulises Cornejo, aseguró que la madre de la joven actuó como cómplice, en el crimen cuyo único imputado es Hugo Bustamante.

Al respecto, manifestó que “tiene que caer la mamá y si no, la familia de este tipo (Bustamante), igual, todos en esa casa. El terreno es muy chico, imposible que no hayan visto nada, no sé qué pasaba por la cabeza de esa mujer, pero ella sabía”.

Cornejo reconoció que podría haber hecho más para conseguir la tutela de su hija, pero que mantenía con ella contacto tanto a través de teléfono como por redes sociales.

“(Podría) habérmela traído apenas dejó a la mamá, habérmela llevado, sin haberle preguntado, quizás haber sido más autoritario en ese aspecto”, consignó, agregando que “podría haber sido más proactivo como padre“.

Vale señalar que Cornejo recordó que en 2012 le entregaron la tutela de Ámbar, pero que meses después se la devolvieron a su madre y que allí pudo haber puesto más energía en mantener dicha tuición.