Ministro Paris y querella por manejo de la pandemia: “Me someto a lo que dictamine la justicia”

El ministro de Salud, Enrique Paris, señaló este martes que se someterá “a lo que dictamine la justicia”, luego de ser consultado sobre la querella presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos que apunta a las probables responsabilidades en el manejo de la pandemia del coronavirus y los fallecidos derivados de ella, de las autoridades sanitarias encabezadas por el Ministerio de Salud (Minsal) desde junio a la fecha.

Durante la entrega del reporte diario del estado de la emergencia sanitaria, Paris indicó al respecto que “me someto a ese requerimiento y a lo que dictamine la justicia, no soy una autoridad que pase por encima de la justicia y no soy una autoridad que esté ajena del escrutinio de la opinión pública o de la justicia, acepto esta petición de la comisión y me someteré a los tribunales de justicia”.

El titular del Minsal agregó que “soy sujeto de derecho y estoy dispuesto a dar respuesta a todas esas consideraciones que ha hecho llegar la comisión de derechos humanos y jamás me voy a negar a responder las preguntas de cualquier estamento u organización que ponga en duda el manejo de la pandemia“.

La querella pone acento en el discurso de “nueva normalidad” y “leve mejoría” de la pandemia, que se comenzó a divulgar en junio desde el Minsal.