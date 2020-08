Alcalde de Melipilla y comportamiento de los vecinos: “Se preocupan más de salir con el celular que con mascarilla”

Melipilla acaba de salir de cuarentena total, para comenzar su fase 2 durante ayer lunes. Sin embargo, el balance de su autoridad no es positivo. “Estamos bastante preocupados. Nuestro primer balance es bastante malo. Nuestros vecinos no se portaron bien y salieron en masa al centro. Parecía víspera de Navidad y Año Nuevo. No escucharon nada de lo que planteamos de evitar salir”, expresó, preocupado, el alcalde de la comuna, Iván Campos, en conversación con Ciudadano ADN. “Pareciera que el coronavirus se fue. Esto no es chipe libre y tenemos que seguir cuidándonos”, pidió.

Esa cuarentena, contó, “la pedimos insistentemente por el mal comportamiento de nuestros vecinos que no entendían lo que estaba sucediendo”. Ahora, lamenta que esta conducta vuelve. “Si usted viniera a esta hora al centro de Melipilla, está lleno. Tacos por todos lados”. El alcalde cuestionó duramente la “falta de empatía y solidaridad de nuestros vecinos”.

La autoridad comunal está consciente de la situación económica de gran parte de los melipillanos. “Tenemos vecinos que viven al día: si no salen a trabajar, no comen. Pero acá hay muchos vecinos que vinieron a hacer vida social”, puntualiza. “Están abrazándose. Pero esto no es la Pascua, es una tremenda crisis sanitaria”.

Leer también Nacional Espacio Público aconsejó esperar informe epidemiológico del 10 de agosto para seguir avanzando en el plan Paso a Paso Nacional Vocera de gobierno y plan “Paso a paso”: Hay que “aprender a vivir en el modo coronavirus” Nacional Subsecretaria Daza sobre plan Paso a Paso: “En ningún caso va a ser comuna a comuna”

“Así como vamos, Melipilla va a ser una de las comunas que más rápido va a volver a la cuarentena”, adelanta el alcalde, “y esa es una pésima noticia”.

La fiscalización está a cargo de los equipos de Seguridad Pública, con el apoyo de Carabineros. De hecho, ayer detuvieron a una persona con Covid haciendo una fila para entrar al banco. “Ese es el nivel de responsabilidad que tenemos en Melipilla”, continuó criticando el alcalde, explicando que, dado que se trata de un territorio rural que equivale a 31 comunas del Gran Santiago. “Por eso, el llamado es al autocuidado. No tenemos capacidad para poner un funcionario en la puerta a cada melipillano”.

Otro tema que preocupa al jefe comunal es la delincuencia derivada del coronavirus. “No podemos tapar el sol con un dedo. Melipilla ya no es la ciudad rural de hace 30 años atrás”. Hoy, el crecimiento los ha llevado a sumar 141.000 habitantes. Por eso, “estamos haciendo el mejor esfuerzo posible para controlar este problema”, según garantizó. Del mismo modo, aseguró que la construcción del hospital local, con capacidad seis veces superior a la del actual Hospital San José, avanza. “Es un tremendo proyecto que tiene que ver con el crecimiento de la comuna”.

Campos llamó a sus conciudadanos a ser responsables y empáticos. “Yo entiendo la necesidad de los vecinos que pudieron volver a trabajar. Pero el resto, que anda en el centro de compras, hay que pedirles más empatía. Se preocupan más de salir con el celular que con mascarillas, con el coronavirus dando vueltas por todos lados”.