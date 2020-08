Celestino Córdova envió mensaje de despedida anunciando que retomará huelga de hambre seca

Este lunes, en un audio difundido por sus voceros, Celestino Córdova envió lo que denominó su “último mensaje” y anunció que “en cualquier momento” retomará la huelga de hambre seca.

“Lamento mucho que tenga que entregar mi último mensaje, dentro de mis últimos días que me quedan para mi sacrificio en forma definitiva. Para mí será un orgullo dar la vida por mi pueblo mapuche”, afirmó el machi en el registro dado a conocer durante esta jornada.

En la introducción, Córdova envía su mensaje a “toda la sociedad de pueblos originarios del mundo, todos los pueblos que luchan por su creencia espiritual, por sus territorios, por su libertad, por sus derechos, en dignificar a su pueblo, siempre en búsqueda del pleno equilibrio del orden natural de nuestra madre tierra”.

“Para que mi muerte sea más rápida, me he colocado a la disposición de retomar huelga seca en cualquier momento y así mi desenlace no será lento, como se lo esperan los actores de todos los poderes del Estado, el Gobierno de turno y los actores empresariales en general”, emplazó.

El machi agregó que “hasta mi último día le recordaré al Estado de Chile que no conforme de masacrar a nuestros antepasados, no conforme con el empobrecimiento espiritual, cultural, socioeconómicamente, ha forzado cruelmente a nuestro pueblo, nación mapuche, desde la llegada de la invasión en enero del año 201”.

“El Estado chileno, a través de su institución policial, me despojó de mi rehue, de mi familia, de mi comunidad, de mi territorio, de todos mis pacientes a quienes les brindaba vidas y salud, siendo una autoridad espiritual mapuche”, subrayó Córdova.

El machi agradeció el apoyo recibido y afirmó que “se acerca el tiempo de haber justicia favorable para todos los pueblos originarios en el mundo, y para todos los pueblos oprimidos. Así está predestinado sobrenaturalmente por los que ya estamos viviendo la nueva renovación en el mundo”.

“Por último, sólo espero que al Estado de Chile le sigan exigiendo devolver nuestro territorio ancestral mapuche y todas las deudas históricas con todos los pueblos originarios, y exigir no realizarme autopsia después de mi muerte“, concluyó.