Usuarios reportan intermitencias al intentar conseguir permiso en Comisaría Virtual

En la previa al día donde tendrán forma definitiva los principales cambios que se aplicaron a la Comisaría Virtual, los que tienen que ver principalmente con el acceso por registro o Clave Única desde este lunes 10 de agosto, sus usuarios reportaron fallas que impiden la obtención de permisos temporales.

Se trata de impedimentos para elegir región y comuna, requisitos fundamentales para sacar uno de los documentos virtutales necesarios para circular en territorios en cuarentena.

Miles de usuarios se volcaron principalmente a Twitter, volviendo la #ComisaríaVirtual el tema más conversado en las últimas horas y mostrando sus dificultades con la plataforma.

Carabineros de Chile, hasta ahora, no se ha referido a estos problemas técnicos.

Me levanto temprano para poder desocuparme pronto de los trámites que debo hacer hoy, y #Comisariavirtual no funciona. Ahí quedó mi plan 😓

#ComisariaVirtual #Antofagasta me levanto temprano pa hacer todo rápido y me aparecen con este chiste!!! @CarabAntof @AntofagastaMuni @GOREAntofagasta como chucha salgo ahora?? pic.twitter.com/SARAUR7en5

Cómo todos, me desperté temprano para ir al súper. Y #ComisariaVirtual no deja sacar permiso. Me molesta pero no me sorprende. Y tampoco me pude crear la cuenta anticipada sin clave única. pic.twitter.com/PBtoE2Ce0Z

— Tomi (@Tomiiruu) August 9, 2020