Nabila Rifo por caso Ámbar Cornejo: “Iba a buscar su plata y su madre sabía que el hombre era malo”

“Lo que más me tiene apenada es el caso de Ámbar… me tiene muy triste”. Nabila Rifo compartió sus sensaciones frente a los casos de violencia machista ocurridos estos últimos meses, además de contar cómo está pasando la cuarentena.

En conversación con El Mercurio, la mujer habló del caso ocurrido en Villa Alemana desde la historia de su niñez. “Creo que la madre es la que tiene la mayor responsabilidad, porque yo como madre protejo mucho a mis hijos. A mí cuando niña me pasaron muchas cosas, que no van al tema. Mi madre no me cuidó, por eso me pasaron las cosas que me pasaron. Ella (Ámbar) era una niña de 16 años. La pobrecita iba a buscar su plata y su madre sabía que el hombre era malo”, comentó.

Además, analizó el caso desde sus propias vivencias. “Cuando yo tenía mi pareja nunca dejé a mis hijos con mi pareja. Salí como gallina con pollos caminando cuando tenía algo que hacer o los iba a dejar donde mi mamá”, agregó.

Recordemos que el 14 de mayo de 2016, en la cuidad de Coyhaique, la pareja de Nabila Rifo, Mauricio Ortega, arrancó sus ojos y la dejó en un estado de extrema gravedad, en uno de los casos de violencia machista más brutales que se hayan conocido en el país.

Leer también Tendencias y curiosidades Nabila Rifo y la madre de Fernanda Maciel incluidas: lanzan potente interpretación de “Canción sin miedo” Nacional Nabila Rifo y apoyo estatal: Como que cambió el gobierno y se olvidaron de mí Nacional Nabila Rifo negó autorización de libro que narra su caso y llamó a no comprarlo

En la conversación tampoco dejó afuera lo sucedido con Antonia Barra, comentando que “si no fuera por las manifestaciones de las feministas, no hubiera pasado nada”.

Rifo tiene la sensación de que los casos de violencia de género han aumentado este último tiempo, por eso aprovechó la instancia de realizar un llamado. “Lo primero que tienen que hacer es denunciar, sé que ahora hay un numero para llamar, 1455 del ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y deben salir de ese lugar”.

Al cerrar, Nabila se refirió a su cuarentena, admitiendo que no ha sido fácil para ella en el aspecto económico. “No pido dinero sino leña, si pudieran ayudarme, porque ha hecho mucho frío” , pidió.