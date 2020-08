Alcalde de Santiago y posible paso de la comuna a etapa de transición: “Los números nos avalan”

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, aseguró este sábado que “los números nos avalan”, tras ser consultado sobre la posibilidad de que la comuna avance en el denominado “Plan paso a paso”, desde la cuarentena total a la transición por la pandemia del coronavirus.

El municipio, es el que más tiempo lleva en confinamiento en todo el país, por lo que algunas personas ya se muestran ansiosas y esperando tener más libertades pronto.

“Es muy difícil que las personas permanezcan en sus casas, acá (Plaza de Armas) están todos con permisos. Los números nos avalan, porque si no tuviéramos buenos números no estaríamos pidiendo pasar a fase dos (…) Estamos evaluando los distintos indicadores para prontamente pasar a la etapa dos, que no es ‘chipe libre’, no es desconfinamiento, es pasar a la etapa de transición”, explicó el alcalde.

Alessandri además dijo que está de acuerdo en avanzar en las etapas del plan de gobierno junto con Estación Central, que es colindante a Santiago. De hecho, ayer hubo una reunión con el Ministerio de Salud y los ediles de ambas comunas para coordinar el eventual avance a la transición.

“El virus no conoce de límites comunales, me parece bien operar por macrozonas, primero fue la zona oriente, luego Providencia y de ahí vendría Santiago y Estación Central. Hoy día las cifras de esta comuna son muy, muy buenas”, puntualizó.