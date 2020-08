Juan Carlos Said: “Persiste la gran duda para abrir la ciudad con tranquilidad, la trazabilidad”

Juan Carlos Said, máster en salud pública del Imperial College de Londres, explicó que en Santiago, si bien ha mejorado la positividad en los exámenes y han bajado los contagios nuevos de Covid-19, aún “persiste la gran duda para abrir la ciudad con tranquilidad: la trazabilidad”.

“Se nos dice que hay un porcentaje de los pacientes que son ubicados dentro de 48 horas, lo cual sería adecuado; sin embargo, no tenemos ningún dato por comuna. Esos datos no se han entregado, se han ido postergando por semanas. La misma subsecretaria (Paula Daza) reconoció que la calidad de estos datos era insuficiente”, dijo en ADN Hoy.

“Uno se pregunta, si no hay datos por comuna y la trazabilidad es el elemento clave para reiniciar la apertura por cada comuna, cómo se ha avanzado, en base a qué evidencia se ha podido avanzar”, agregó.

“Si queremos no tener retrocesos, no dañar más una economía dañada y no generar más desempleo, tenemos que tener trazabilidad. Ahí está la gran interrogante“, recalcó.

Said explicó que “una pandemia es un fenómeno social en que se requiere una intervención del Estado para controlarla”. “No hay otra alternativa. No caigamos en el facilismo de culpar de todo a las personas. Hagámoslo si efectivamente estamos haciendo una trazabilidad excelente, por comuna, se están ubicando todos los contactos. A mí me caben muchas dudas que se esté haciendo”, opinó.

El médico internista del Hospital Sótero del Río detalló que la cuarentena en Santiago se ha extendido por más de cuatro meses, porque se implementó tarde. “Partimos con esta idea de las cuarentenas dinámicas, después nos dimos cuenta que no estaban funcionando (…) Las cuarentenas, cuanto más tarde se aplican, más prolongadas se hacen porque cuesta más que baje el número de casos”, declaró.

“Los salubristas tenemos claro que las cuarentenas son medidas que tienen grandes efectos adversos y, como cualquier medicamento, si se aplica por mucho tiempo, en una cantidad inadecuada, tiene más efectos adversos (…) Hay que retomar la trazabilidad. Esta perdida hace meses. No la hemos recuperado. No hay muchas otras salidas para volver a la normalidad. La trazabildiad es como una vacuna. Reduce la infección hasta en un 70%, el número de contagios”, agregó.