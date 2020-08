Presidente de la Cámara Nacional de Comercio recordó que empelados que viven en comunas en cuarentena no puede acudir a sus trabajos

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero, recordó que los trabajadores que están en comunas bajo cuarentena no pueden acudir a sus puestos, aunque estos estén en una comuna en etapa de transición.

“Quiero decirle a los empresarios del sector, de todos los tamaños, que tienen que respetar esta norma“, dijo en ADN Hoy.

“Nosotros tratamos con las autoridades que esto fuera así (…) pero no fue posible. No hay autorización. Los trabajadores que están en una comuna en cuarentena deben permanecer en ella y no acudir a sus trabajos. cualquier petición que reciban del empleador en ese sentido deben negarse y hacer la denuncia correspondiente”, agregó.

Melero afirmó que tras cuatro meses y medio de cuarentena en la región Metropolitana “mucho daño económico, mucho daño en pérdidas de empleo” en el sector del comercio.

“La cuarentena ha sido excesivamente larga, no culpo a nadie, digo que ha sido excesivamente larga para nuestra actividad y hay una desesperación por volver a las labores, pero debe hacerse eso en consonancia con las disposiciones sanitarias, las compartamos o no“, dijo.