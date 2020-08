Ministro Hernán Larraín aclaró duda sobre plebiscito: “Ley vigente permite votar con cédula que haya vencido”

La vigencia de la cédula de identidad en el contexto de la pandemia del Covid-19 sigue siendo materia de controversia. Durante esta jornada se registraron diversas denuncias, en el marco del proceso de retiro de fondos de las AFP, en las que hubo solicitudes rechazadas por el vencimiento del carnet.

En otro ámbito y tras versiones que aseguraban que no era posible votar en el plebiscito constitucional del 25 de octubre con la cédula vencida, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, puntualizó que sí es posible participar en este proceso.

“Circula una inquietud que dice que no se puede votar con cédula vencida. No es así. Les recuerdo que la ley vigente permite votar con cédula que haya vencido dentro de los 12 meses anteriores a la elección o plebiscito. No hay problema entonces para votar en ese caso”, indicó el secretario de Estado en su cuenta de Twitter.

Como respaldo, Larraín subió junto al tuiteo una imagen que muestra el artículo 62 de la Ley N°18.700, referente a la Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, que indica que se aceptarán las cédulas de identidad y pasaportes “que hayan vencido dentro de los doce meses anteriores a la elección o plebiscito, para el sólo efecto de identificar al elector”.

Cabe destacar que el Registro Civil, entidad que emite estos documentos, depende del Ministerio de Justicia.