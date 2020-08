Alcalde de Santiago anunció que solicitará apoyo de las Fuerzas Armadas para aumentar fiscalizaciones en la comuna

Durante esta jornada, el Ministerio de Salud dio a conocer las ocho nuevas comunas que pasarán a la etapa de transición el próximo lunes, e informó la decisión de mantener la cuarentena en Santiago.

Durante el balance diario del Covid-19 en el país, el ministro Enrique Paris hizo un llamado a la “paciencia” y pidió “un último esfuerzo” a los habitantes de la comuna que hoy cumple 132 días de confinamiento.

“Si los esfuerzos se hacen, si el comercio ambulante tiene un mejor control, si la atención del público en lugares como bancos, empresas de telecomunicaciones, permite que la gente identifique donde tiene que pararse, mantenga la distancia de un metro, que se use la mascarilla, obviamente que vamos a avanzar en Santiago también“, señaló el ministro.

Ante la decisión de las autoridades, el alcalde de la comuna, Felipe Alessandri, se refirió a los dichos del jefe de la cartera de Salud.

“El ministro Paris señalaba que Santiago aún no está preparado. En ese sentido, nosotros pedimos colaboración, ¿por qué? Yo no me puedo hacer cargo si las AFPs, el banco, el Registro Civil tienen unas filas enormes, que sobresalen. Si esos mismos organismos no están fiscalizando que las personas mantengan la distancia social, es bastante complejo, son organismos del Estado“, manifestó.

Asimismo, el jefe comunal anunció que se reunirá con el intendente Felipe Guevara para controlar junto con Carabineros al comercio ambulante; y con el ministro de Defensa, Mario Desbordes, “para pedir apoyo de las Fuerzas Armadas en la fiscalización“.

Respecto a la decisión de mantener la cuarentena en Santiago, el ministro Enrique Paris indicó que las cifras en la comuna son “buenas”, sin embargo, la cantidad de exámenes PCR procesados siguen bajo el promedio nacional.