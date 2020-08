Izkia Siches por Cuenta Pública: “En términos generales, no vimos grandes anuncios hacia la pandemia”

En conversación con Radio Futuro, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, analizó la última Cuenta Pública de Sebastián Piñera, afirmando que “en términos generales, no vimos grandes anuncios hacia la pandemia“.

Sin embargo, la autoridad sanitaria destacó que el Ejecutivo sí haya consignado lo difícil que ha sido este periodo por el coronavirus Covid-19, a pesar de que “no ha sido muy sencillo lidiar con el Gobierno”.

Con respecto a cómo ve al Minsal, Siches sostuvo que “ha existido recientemente con el cambio de conducción del Ministerio un cambio de actitud, mayor apertura, mayor escucha a distintas propuestas, pero obviamente no todas son consideradas y muchas de ellas no son en los tiempos correctos, que uno preferiría que la discusión de varios aspectos o implementación de políticas fueran antes discutidas por actores que han sido validadas y construidos por el propio Gobierno como la mesa social y el consejo asesor”.

La presidenta del Colmed agregó que “creo que el planteamiento por parte del Presidente ha sido un poco más genérico a lo que ha sido el control de la pandemia, pero no vimos anuncios, no vimos políticas de transparencia total, no vimos resolver los problemas justamente comunicaciones, todavía no contamos con una campaña efectiva. Desde nuestro juicio no hubo anuncios significativos a los cual no podamos referir con mayor profundidad”.

Siches consignó que han sido tres las deudas por parte del Gobierno, como por ejemplo “el trabajo colaborativo con otras instancias, entre estas obviamente el Colegio Médico; la falta de transparencia, que nos ha costado mucho avanzar en esa línea; y obviamente lo que debió haber sido desde el primer día el corazón para controlar esta pandemia, que es la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA), y que recientemente nos estamos poniendo al día”.