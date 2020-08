Alcalde de Traiguén tras incendio de la municipalidad: “Acá alguien tiene que ceder”

Tras varios días de toma y enfrentamientos durante la jornada del pasado sábado, la alcaldía de Traiguén terminó complemente destruida por un violento incendio que afectó al lugar.

En ello, el alcalde de la comuna, Ricardo Sanhueza (Ind), conversó con ADN Hoy y entregó un balance de lo sucedido en la municipalidad “está entre un 80% y 90% quemada, fue un hecho lamentable. Estuvimos cinco días con toma, siempre buscando diálogos, buscando alguna solución pacífica, pero lamentablemente no se pudo”, partió diciendo.

“Acá no hubo enfrentamientos entre civiles, así que cuando llegamos a la municipalidad ya estaba completamente incendiada”, agregó el jefe comunal, sosteniendo además que no puede asegurar si las personas que mantenían la toma, incendiaron el lugar “la lógica dice aquello, pero es un tema a investigar”, aseguró.

Respecto a las personas que participaron de la manifestación, Sanhueza comentó que “ellos no son de las comunas, no quisieron conversar con nosotros. Tratamos de concretar una reunión con el subsecretario de Justicia, se propició, pero no se llevó acabo. Las demandas tenían que ver con formar una mesa de trabajo para ver el tema de los huelguistas de Angol y Temuco”, indicó.

Al finalizar, se dio tiempo para buscar las posibles soluciones “acá es un tema de Estado y lo he dicho, acá alguien tiene que ceder, si una de las partes piensa que ceder será un signo de debilidad estamos mal. Acá hay que hacer política”, aseguró.