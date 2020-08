Ministro de Interior por situación en La Araucanía: “Tener una municipalidad tomada genera un enorme daño a la ciudadanía”

El ministro del Interior Víctor Pérez conversó y analizó la situación crítica que atraviesa la región de la Araucanía por la serie de manifestaciones.

La autoridad dialogó en TVN entregando detalles de qué consistió su visita “express” al territorio que horas después fue escenario de múltiples protestas y desmanes. “Me reuní con el presidente de los alcaldes porque aquí hay municipalidades tomadas ilegal y jurídicamente. Los alcaldes tienen que pedir el desalojo. Y por temor o amedrentamiento, no lo estaban pidiendo”.

Por las protestas de ciudadanos mapuches, Pérez aseguró que “tener una municipalidad tomada genera un enorme daño a la ciudadanía. Genera problemas, no resuelve nada”.

Consultado sobre su vínculo con Colonia Dignidad y Paul Schaffer, el exsenador manifestó que nunca había ingresado a ese lugar, hasta que fue junto a la comisión investigadora. “Yo estuve en el restaurant que tenían. Entré a la Colonia dignidad con la comisión investigadora”.

De paso, aprovechó de condenar lo ocurrido allí y criticar los juicios públicos que ha recibido durante los últimos días por su gestión en el cargo. “Para nada, conociendo todos los antecedentes es algo absolutamente condenable. Yo soy una figura pública y se me puede criticar, pero no se acepto que se me descalifique y condene. Solo los tribunales pueden condenar”.