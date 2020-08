Doctor Sebastián Ugarte no descarta participar en proceso constituyente

El conocido doctor Sebastián Ugarte, quien fue elegido como el nuevo Rey Guachaca este viernes, reveló que no descarta participar en un eventual proceso constituyente.

En conversación con La Tercera PM, el profesional mostró su posición frente a este proceso, asegurando que “cuando ocurre este fenómeno de que se plantea la posibilidad de la reforma a la Constitución, me parecía interesante la posibilidad de participar como independiente para aportar algunos puntos de vista, sobre todo el temas de salud”.

“Sí, en algún momento lo he evaluado, pero por otro lado también uno tiene que reconocer que Chile no es un país muy acogedor para los independientes y postular es muy difícil. No me quita el sueño”, agregó.

En ese contexto, el PPD ya hizo su acercamiento, dado que pretenden impulsar a Ugarte como candidato independiente en una lista conjunta con el Partido Socialista, pero el doctor aseguró que nunca ha militado.