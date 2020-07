Ministro de Justicia y deudas por pensiones alimenticias: “Es una cifra muy alta que demuestra la irresponsabilidad de algunos”

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, aseveró respecto a las deudas por pensiones alimenticias que su cifra a marzo de 2020 alcanzó los 180 mil millones de pesos en total, por lo que tomarán medidas para acelerar los trámites en tribunales para retener el retiro del 10% de las AFP de los deudores.

“Es una cifra muy alta que demuestra la irresponsabilidad de algunos que no se encargan de la educación y crianza de sus hijos. No estamos pidiendo un ejercicio de caridad. No es la Teletón. Es una obligación moral que tiene normalmente un padre, con respecto de sus hijos, que no cumple y deja a las mamás solas“,

El secretario de Estado indicó que han establecido “mecanismos legales que esperamos –como no hay conciencia– den la posibilidad que se cumpla el deber de pagar la pensión alimenticia”.

“No ha habido mucho tiempo para diseñar el sistema. Pero, el esfuerzo que se está haciendo por los tribunales es que sea lo más automático posible. Basta que la demandante, el alimentario, le pida al juez ésto. Automáticamente debe enviar la orden en forma electrónica. La dificultad es que muchas veces no están todos los papeles digitalizados, y la búsqueda de ellos para saber exactamente si está o no esa persona con mora. Estamos buscando los distintos mecanismos que puedan permitir que los tribunales comuniquen a la velocidad del rayo a la AFP esa deuda“, detalló Larraín.