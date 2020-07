Fundación Honra lanza pulsera de emergencia para mujeres víctimas de violencia: “Nos da seguridad a quienes sabemos lo que es caminar con miedo en las calles”

De acuerdo con el más reciente catastro publicado por el ministerio de Salud, un total de 3.270 jóvenes, entre 10 y 19 años, resultaron víctimas de violencia en el pololeo y/o violencia sexual durante 2018.

Por eso, se está implementando un plan piloto en la Región Metropolitana, que beneficia a 500 mujeres que reciben apoyo psicosocial y legal de la Fundación Honra, y que incluye una pulsera de emergencia para mujeres víctimas de violencia que graba audios como evidencia, además de generar una alerta que se envía a tres contactos de emergencia, enviando la localización de la persona. “Partimos de la base de que no debiese existir, pero nos da la seguridad que nunca debiésemos haber perdido”, expresó en Ciudadano ADN María José Herrera, trabajadora social, magíster en Psicología Social y coordinadora regional de Fundación Honra.

El brazalete se activa a través de Bluetooth con una aplicación de celular llamada App-Elles: simplemente se aprieta por 4 segundos y se envía la información a tus contactos. Incluso, permite activar el altavoz para que el contacto pueda enviar mensajes de tranquilidad. “Son varios elementos que nos entregan seguridad a las personas que sabemos lo que es caminar con miedo en las calles”, comentó María José.

Muchas de las situaciones de violencia “tienen que ver con que las medidas cautelares no se cumplen”, advirtió la experta. Además, el 99,2% de las mujeres reconoce haber sufrido alguna situación de acoso callejero, “y el brazalete podría servir para esa eventualidad también”.

Este proyecto es parte del trabajo que Fundación Honra viene desarrollando hace ya 8 años. En su sitio web es posible, además de donar una de estas pulseras con un costo de $45.990 y unirse como voluntario o voluntaria. “En este contexto las cifras de violencia contra la mujer han aumentado mucho, y es importante que como sociedad civil apuntemos a combatir esta problemática”, apuntó María José.

“Las problemáticas son múltiples, hay muchas cosas que mirar, es importante instalar estas discusiones y el brazalete viene a hacer este ejercicio. Vas a tener que hablar de cosas que a veces no nos gustan, como la importancia del consentimiento sexual, del no es no, del respeto a los espacios. Me gustaría pensar que vamos a apuntar a la erradicación de la violencia pero eso es una utopía. Si bien no estamos en un plan para celebrar, hemos generado pasos importantes. Estamos hablando del tema, y la violencia es un fenómeno que tiende a estar invisibilidad”, considera la experta, recordando que la fundación que coordina tiene un énfasis en la violencia en el pololeo.

Agregó: “Como fundación somos bastante críticos de las campañas que responsabilizan a la víctima, con mensajes como ‘cuídate’, ‘di que no’. Es importante hacer un trabajo de sensibilización con quienes ejercen la agresión”. Según reconoce María José, si bien los hombres también reciben violencia, “es un porcentaje muy mínimo, de 80 a 20”. Por eso, insiste, “es importante educar del consentimiento, del cuerpo del otro y las decisiones del otro”.

Un problema que “tiene que ver con cómo nos relacionamos, esta estructura patriarcal que es un sistema donde no solo las mujeres somos víctimas, los hombres son educados con ciertas formas de relacionarse”.