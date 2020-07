Jefe de la defensa nacional en la región de Valparaíso pidió no protestar durante cuenta pública de Piñera

El jefe de la defensa nacional en la Región de Valparaíso, contraalmirante Yerko Marcic, pidió no realizar manifestaciones en las fueras del Congreso, durante la cuenta pública de Sebastián Piñera, argumentando con el estado de la pandemia de Covid-19.

“Hacer un llamado a no manifestarse, tampoco generar desórdenes públicos, no solo para este evento, sino que en general; no es tiempo para manifestaciones ni desórdenes públicos, eso obliga a desviar esfuerzos para su control”, dijo Marcic.

“La comuna y la región están ad portas de poder alcanzar los indicadores que permitan pasar a una siguiente fase del plan ‘Paso a Paso’ y reactivar la vida todo lo normal que permita el coronavirus”, agregó.

El uniformado pidió “postergar cualquier acto o manifestación que implique la concentración de personas, que lo único que va a originar es favorecer los contagios“.