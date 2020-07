Doctor Ugarte por inicio del desconfinamiento: “Vamos a ver los efectos a mediados de agosto”

El doctor Sebastián Ugarte, jefe de la Unidad de Paciente Crítico de la Clínica Indisa, aseguró la mañana de este miércoles que los efectos del inicio del plan “Paso a paso” de desconfinamiento -que ayer se inició en nueve comunas del país– se verán “a mediados de agosto”, reiterando que a su juicio la medida es “apresurada”.

“Siendo muy honesto no he visto un aumento de los casos en hospitalizados ni en la consulta de urgencia, pero hay un desfase entre las medias de desconfinamiento, el periodo de incubación, la aparición de los síntomas y la consulta, es un plazo de más o menos 14 días. A mediados de agosto deberíamos empezar a ver los resultados de lo que se está haciendo hoy en día”, señaló el médico.

En tanto, al ser consultado sobre la decisión de iniciar la etapa de transición en siete comunas de la Región Metropolitana, que comenzó a aplicarse este martes, Ugarte indicó que “al ser macrozonas, hay ciertas comunas que tienen actividades que pueden sectorizarse y así impedir además el tránsito de gente de otras zonas al lugar, el poder contener y sectorizar la propagación del virus en la comunidad, esa es la hipótesis, desde mi punto de vista hay una columna vertebral que une la Región Metropolitana que es el transporte y en el transporte puede aumentar el contagio”.

El especialista agregó que sus recomendaciones van en línea con lo indicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y tal como lo indicó ayer en la entrega del reporte diario del Ministerio de Salud (Minsal) a la que fue invitado con el ministro Enrique Paris, consideró “apresurado” comenzar el desconfinamiento.

“Las posibilidades de rebrote pueden ocurrir en Chile también, la recomendación de la OMS es tener cifras de la posibilidad en el testeo por bajo del 5%, en Chile estamos llegando al 10 y debe ser mantenido por dos semanas, en lo personal yo hubiera sido más cauto, pero la medida ya está tomada”, señaló.

Pese a esto, Sebastián Ugarte valoró que se haya escuchado su postura crítica, y agregó que siempre se ha hablado de la posibilidad de volver atrás si se agrava la situación nuevamente.

El virus sigue circulando

El doctor también hizo hincapié en que al anunciar el plan “Paso a paso”, las personas tienden a anticipar las medidas y relajan las cuarentenas antes de que efectivamente se inicie el desconfinamiento.

Finalmente, puntualizó que “el mensaje no es que hayamos salido del virus, estamos saliendo con el virus, el virus sigue circulando, no tenemos vacuna, la epidemia no está controlada todavía, están aumentando los susceptibles, nuestra vacuna es solo laintervención de casos, solo la intervención epidemiológica”.