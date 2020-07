Alcalde de Lo Barnechea aseguró que pese a la transición, “los centros de ski están cerrados”

El alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira, aseguró la tarde de este martes que pese a la salida de cuarentena en la que estuvo la comuna por la pandemia del coronavirus, y al inicio de la etapa de transición, los centros de ski “están cerrados”.

En conversación con Tu nuevo ADN, Lira señaló que “los centros de ski están cerrados básicamente porque sus restaurantes y áreas comunes no pueden abrir, porque está prohibido, y no hay personal de emergencia para atenderlos en caso de accidente, pero está el espacio público abierto”, agregando que “no puede subir gente que venga de comunas en cuarentena“.

El edil además comentó que durante el inicio de la transición, que comenzó a las 05:00 horas de este martes, “tenemos un 47% de aumento de vehículos en movimiento”.

En cuanto al comercio, el alcalde explicó que salvo por los centros comerciales como los mall, “todo el resto de los locales pueden abrir siempre, y cuando su personal trabaje en la comuna o provengan de una comuna sin cuarentena”.

Cristóbal Lira agregó que “hemos sido implacables en la fiscalización, básicamente para que se cumpla el autocuidado (…) nadie quiere un rebrote”, y al referirse al eventual regreso a clases de los escolares, puntualizó que “las exigencias que tendríamos que tener para que se vuelvan a clases presenciales es muy grande. Se requiere de mucho espacio, espacio que no tenemos”.

Lo Barnechea es una de las nueve comunas que comenzaron la etapa de transición, avanzando así al desconfinamiento total, las otras son Vitacura, Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Colina, Tiltil, San Antonio y San Felipe.