Fiscal sobre caso de Solar y Caballero: “Si la bomba enviada al señor Hinzpeter se hubiera activado la onda expansiva habría volado ese piso entero”

El pasado viernes, diversos allanamientos y pericias del OS-9 de Carabineros terminó con la detención y posterior prisión preventiva de Francisco Solar y Mónica Caballero, principales sindicados por Fiscalía como los autores materiales del envío de paquetes explosivos al exministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, al edificio Tánica y a la 54° Comisaria de Huechuraba.

En ello, el fiscal regional metropolitano sur a cargo de las diligencias contra Solar y Caballero, Héctor Barrios, comentó parte de la investigación y la causa que lleva contra los imputados “ellos planificaron muy bien estos delitos, de una forma muy sofisticada, pero cometieron errores y esas barreras de seguridad que los imputados tomaron pudieron ser superadas por los policías”, comentó en conversación con La Tercera.

Respecto a lo sucedido en las oficinas del Grupo Quiñenco, lugar donde Rodrigo Hinzpeter recibió el paquete explosivo, Barrios aseguro que “nos enfrentamos a una disyuntiva, hacerla explosar de forma controlada, como suele hacerlo el Gope, o arriesgarnos para desactivarla y así poder analizarla y levantar de ella algún material genético que nos diera posibilidad de dar con el o los responsables de estos hechos”, indicó.

“Las dos bombas que se enviaron ese día tanto a la comisaría (Huechuraba) como a Quiñenco tenían la capacidad de causar la muerte. Lo que pasa es que la que le estalló a carabineros era de pólvora negra artesanal y que tuvo una eficiencia menor”, agregó Barrios.

De hecho, aseguró sobre lo sucedido con el exministro del Interior que “de acuerdo a los análisis de los equipos especializados, si la bomba enviada al señor (Rodrigo) Hinzpeter se hubiera activado, habría causado la muerte de muchas personas, mutilaciones y la onda expansiva habría volado ese piso entero. Esa gravedad en la conducta es la que nos tiene persiguiendo penalmente a sus autores. Esa bomba estaba destinada a matar”, comentó.

Sobre las medidas cautelares para Solar y Caballero, el fiscal aseguró que “el tribunal consideró lo que dijimos: son personas peligrosas que, de estar libres, van a estar permanentemente colocando bombas, lo que es un peligro para nuestra sociedad”, comentó.

Finalmente, comentó la vinculación que se ha hecho de Solar con la “Coordinadora 18 de octubre” y otros grupos anarquistas “yo no investigo grupos, ni ideologías, yo investigo delitos y a personas vinculadas a esos delitos en particular. En este caso en concreto es trabajar con la evidencia que aparece en la investigación, sin importar lo que piensa esa persona. A mí no me importa si es anarquista, católico, si le gusta el chocolate, a mí lo que me importa es llevar a responsables de delitos ante tribunales“, aseguró.