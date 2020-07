Evelyn Matthei: “Creo que el plebiscito del “Sí” y del “No” nos hizo un tremendo daño como país”

El combate contra el avance del Covid-19 en el país sigue, pese a que en las últimas semanas se han mostrado indicadores bastante positivos que permiten pensar en un retorno a la “normalidad” en la brevedad.

Dentro de ello, el Plebiscito Constitucional programado para el mes de octubre está a la vuelta de la esquina y en ello las posturas comienzan a tomar fuerza de cara a la votación popular que se realizara. Uno de los comentarios, fue el de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

La exministra, en conversación con La Tercera, aseveró que “me cuesta entender por qué en Chile seguimos tan pegados en el pasado y por qué algunos defienden tanto y otros quieren destruir todo lo que sucedió hace 40 o 50 años. Creo que el plebiscito del “Sí” y del “No” nos hizo un tremendo daño como país. Obligó a la gente a marcar blanco o negro, cuando la realidad nunca es blanca o negra, siempre son matices de grises”, dijo.

“Temo que este nuevo plebiscito del “apruebo” o “rechazo” es nuevamente blanco o negro. Lo que siento es que la Constitución que se creó en los años 80, les guste o no les guste, estaba destinada a sacarnos de un nivel de pobreza muy desesperante. Y fue efectiva en eso. Pero la sociedad cambió. Nuestra sociedad hoy es muy distinta a la de los años 80… Ha surgido una clase media enorme, que quiere seguir progresando, que se siente vulnerable en muchas materias y que, probablemente, sobre todo en el capítulo que tiene que ver con las protecciones de los derechos, se quedó atrás”, agregó Matthei.

Sobre los cambios que se pretenden hacer a la Constitución, la alcaldesa fue clara “creo que no hay nadie que no diga que le gustaría hacer algunos cambios a la Constitución. ¿Cuál es el temor? Que los cambios sean tan locos, que nos transformen en otra sociedad. Entonces, nuevamente estamos pensando en blanco o negro. Y todo el mundo está pensando en si votan “apruebo” o “rechazo”. Yo digo: ¿No podríamos empezar a conversar cuáles son las cosas buenas y cuáles hay que modernizar?”, aseguró.

Piñera, Allamand y la UDI

En la misma conversación, Matthei confesó un cierto “distanciamiento” con el Presidente Sebastián Piñera “hace harto tiempo que no converso con él. Hace varios meses ya que no converso con él. Él está teniendo que liderar a Chile en una coyuntura que es brutalmente compleja”, indicó

“Creo que, en el fondo, en la medida en que él ha ido poniendo figuras como el doctor Paris, que están dispuestas al diálogo, que están dispuestas a sentarse con sectores que son críticos, que tienen una forma muy calmada y realista de enfrentar los temas, ha ido bajando la tensión”, complementó la alcaldesa.

Sobre la crisis de la UDI, Matthei aseveró que “lo único que de verdad me preocupa es esta situación que se ha dado al interior de Chile Vamos, en que unos llaman traidores a los otros y los otros llaman no sé qué a los otros. Tener un desorden en las filas internas es una situación compleja”, sostuvo.

En otro tema, analizó el rol de Andrés Allamand en el oficialismo “me preocupa que se la juegue demasiado por el “rechazo” y por una posición tan dura, porque es, de alguna manera, caer nuevamente en el juego de los buenos y los malos. Quizás sería razonable que él matizara“, dijo.

“No soy yo quién para darle consejos a nadie, pero siento que uno tiene que tratar, sobre todo los líderes, de ir morigerando las pasiones. Especialmente en estos momentos tan difíciles, es bueno señalar los riesgos, pero también las oportunidades y tratar de poner sensatez en la discusión pública”, agregó.

Ministerio del Interior

Los rumores de un nuevo cambio de gabinete en el Palacio de La Moneda están a la orden del día tras la aprobación del proyecto de ley que permite retirar hasta el 10% de los fondos previsionales. Tanto el Ministerio del Interior, como Hacienda, podrían cambiar de titular, según lo que se ha especulado en los últimos días.

Precisamente sobre esos rumores es que Matthei comentó la opción de recalar en Interior “he escuchado varios nombres, entre los cuales, efectivamente, está el mío. Y usted permítame señalarle que ese no es un tema que yo sienta que se deba tratar a través de la prensa“, sostuvo.

“Me parece que es como… No puedo, no puedo hablar de ese tema a través de la prensa. O sea, cómo. Nadie me ha llamado para ser ministra del Interior. Ojalá que no me llamen (se ríe). Qué quiere que le diga, porque es una situación muy, muy, muy difícil. Es una responsabilidad brutal“, cerro.