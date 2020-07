Ezio Costa y acciones de las AFP: “No hay un componente democrático ni siquiera mínimo en cómo se usa el dinero”

Cuando el debate por el uso de los ahorros en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) está más vigente que nunca, el abogado Ezio Costa explicó cómo algunas de estas aseguradoras invierten en acciones de empresas altamente contaminantes como Enel, Colbún y Aes Gener entre otras, sin que los afiliados puedan decidir sobre ello.

Al respecto, Costa señaló en Tu Nuevo ADN que “cualquiera de los auditores que no quiera que sus ahorros financien a una empresa que está envenenando gente con emisiones de gases de efectos invernadero no puede hacer nada al respecto, no hay un componente democrático ni siquiera mínimo en cómo se usa este dinero”.

Además agregó que “si somos dueños de esa plata me parece razonable que podamos decidir que no se invierta en este tipo de compañías”.

Este debate se abrió con la discusión del retiro del 10% de los fondos previsionales para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus, puntualizando que “para poder pagar ese 10% (las AFP) van a tener que vender acciones de algunas compañías, ojalá que saquen sus acciones de este tipo de industrias y ojalá que las saquen con esta motivación de decir ‘no queremos seguir lucrando con empresas que generan daño’”.