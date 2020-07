“En ADN todo suma” hace su aporte a la olla común de la población Santa Mónica de Conchalí

La Olla Común Conchalí 2, instalada en la población Santa Mónica, está entregando 120 almuerzos los días sábado a quienes lo necesiten. “No tenemos mucha ayuda para hacerlo todos los días, pero igual la gente queda muy agradecida”, expresó Ingrid Arroyo, una de sus coordinadoras, quien recibió el aporte de los auditores de Radio ADN a través de nuestra campaña solidaria, “En ADN todo suma”.

La iniciativa surgió desde ella y una vecina, con quien “empezamos a conversar, dijimos ‘ya, la hacemos’ y lo hicimos. Y acá seguimos. Ahora gracias a ustedes podemos seguir”. Ahora, son cuatro las cocineras, entre ellas la mamá de Ingrid. “Unas ayudan a pelar, las otras van cocinando, lavando, y también tenemos un repartidor” con el rol de repartirle a domicilio a los vecinos que tienen Covid. También se les reparte a las personas en situación de calle. “A muchos les da vergüenza, pero igual le hacemos llegar a todos”.

El plato más aplaudido son los porotos, que se preparan con longaniza, con cuero de chancho y con riendas, según aseguró Ingrid, que está casada y vive con su papá, quien está sin trabajo, al igual que su hermano. Pese a todo, cuenta, “seguimos apoyando a la gente. Gracias a Dios no nos ha faltado. Y por eso empezamos la olla común, porque no sé como está mi vecino, si tendrá un plato de comida. Para conocerlos, no vivir solo en el metro cuadrado encerrado en la casa”.

Las ayudas oficiales han sido casi nulas. “La municipalidad no ha pasado por acá”, denuncia. “Creo que ha ayudado a otras poblaciones, pero a nosotros no”. Cuando les falta recursos para la olla común, prefieren pedir ayuda por redes sociales. “Ahí nos llegan unas lucas y podemos seguir”. Las cajas de mercadería del Gobierno, en tanto, llegaron recién en la segunda entrega. “La primera no nos tocó, el alcalde nos dijo que no la necesitábamos, siendo que él no sabe”.

Ingrid también contó que también ha entregado dulces para los niños. “La semana pasada les entregamos una bolsita y quedan felices”. Una felicidad que también comparte. “Uno queda muy como que van saliendo cargas del cuerpo. Uno se siente bien. Dan ganas de seguir”.