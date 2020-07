Ministro Figueroa se refirió a sus polémicos dichos en “Aquí somos todos”

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, intentó aclarar este miércoles sus dichos en el programa Aquí somos todos de Canal 13.

La tarde del martes el secretario de Estado dijo una frase para destacar la importancia del retorno a los colegios, que causó críticas.

“Toda la evidencia muestra de que un niño hacinado, con riesgo de ser abusado sexualmente en su hogar, tiene que tener la posibilidad de ir a la escuela a poder encontrarse con sus compañeros, con sus profesores”, aseguró.

Críticas por sus declaraciones

Por las palabras de Figueroa, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, sostuvo: “Si el tiene antecedentes concretos, me llama la atención que hasta ahora no haya hecho nada. Si no tiene antecedentes concretos, entonces lo que está haciendo el ministro es una gravísima acusación que ofende a las familias vulnerables, pobres, de este país“.

"RECURRIR AL ARGUMENTO DE LOS ABUSOS SEXUALES QUE SE PRODUCIRÍAN EN FAMILIAS VULNERABLES QUE VIVEN HACINADAS, ES UN ARGUMENTO MISERABLE" Respuesta del Magisterio ante declaraciones Ministro @raulfigueroa para justificar retorno a clases #MinistroIrresponsable #MinistroSeaSerio pic.twitter.com/PCR7ysburg — Colegio de Profesoras y Profesores de Chile (@ColegioProfes) July 22, 2020

De igual forma, la vocera de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, Dafne Concha, expresó: “Desde marzo debería haber provisto cómo podía esto no seguir sucediendo (…) Nosotros lo que tenemos que asegurar es que puedan vivir sin ese riesgo, y esa es la responsabilidad de Estado, que usted, cuando firmó como ministro, comprometió”.

Por su parte, desde la Defensoría de Niñez emitieron una declaración pública donde lamentaron las palabras del ministro.

“Aunque se pueda comprender el interés del Ejecutivo en reanudar las actividades del país, tras lo meses de confinamiento debido a la pandemia, creemos que no es válido sostener cualquier argumento para fundamentar ese interés”, aseveraron.

“Es deber del Estado, a través de una institución específicamente creada para ello, la Subsecretaría de la Niñez, ejecutar todas las acciones de prevención necesarias para evitar cualquier vulneración a sus derechos. Acciones en las que el Ministerio de Educación debe tener participación directa y relevante”, destacaron.

Además, indicaron que las expresiones de Figueroa dan cuenta de una “desatención inaceptable de las obligaciones que le asisten a su cartera y a los demás órganos de la administración del Estado“, que la “pobreza no es sinónimo de violencia”, ya que esto es una “estigmatización indebida e injustificada” y que los niños, niñas y adolescentes “no viven en los colegios”.

🆕Declaración Pública de la Defensoría de la Niñez por declaraciones de ayer del ministro de Educación, Raúl Figueroa:https://t.co/ewrCuVI4nl pic.twitter.com/HGOfSmo0jE — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) July 22, 2020

Aclaración del ministro

Tras las reacciones por sus palabras, este miércoles el secretario de Estado compartió un video en su cuenta de Twitter refiriéndose al hecho.

“La UNICEF, la OMS y otros organismos han sido claros en señalar que, en contexto de pandemia, se corre un alto riesgo que el abuso y la violencia infantil aumente“, comenzó afirmando.

“Es una situación que es acotada, y sabemos que en gran parte de los hogares en Chile, los niños están a buen resguardo entre nosotros. Pero para aquellos niños que lamentablemente están dentro de este grupo de riesgo, creemos que la escuela siempre ha sido un espacio que les brinda protección“, concluyó Figueroa.