Alcalde de Tirúa descarta acción de grupos pro-mapuche en nuevo incendio de escuela: “Si fueran ellos, es que realmente están muy desorientados”

Otro ataque incendiario provocó la destrucción de la escuela Ana Molina de Tranaquepe, con matrícula de 153 alumnos, en la localidad de Tirúa, región del Biobío. El hecho se suma a un evento anterior similar. “Es una cuestión muy extraña, pero que no es nueva, en todo caso”, expresó en Ciudadano ADN el alcalde de la localidad, Adolfo Millabur, condenando el incidente, calificándolo de “lamentable y repudiable”.

“No hay mucha explicación razonable para ese tipo de hechos”, insistió, invitando a evitar culpar precipitadamente a grupos vinculados a la causa mapuche. “Uno tiene que hacer una doble lectura de esto, si fueran ellos, es que realmente están muy desorientados, con la brújula completamente fuera de contexto. Pudo haber sido otro móvil de los que están circulando en la zona, donde hay grupos metidos en la droga, o también grupos con una mano oscura que nos quieren confundir, ver sometidos a la ignorancia y empobrecernos”.

Al jefe comunal le impresiona también la existencia en su zona de “mucho aparato de inteligencia, aviones de la FACh, funcionarios de Carabineros, y suceden estas cosas. Es todo un entorno enrarecido”. A partir de eso, aseguró que “si nos quieren confundir, someter a la ignorancia y a la pobreza a los tiruanos, no lo van a lograr”.

La zona de Tirúa es definida por su líder comunal como “una comunidad súper solidaria” donde “hay pescadores que regalan su pesca del día a la población”, por lo que están “muy golpeados” con los hechos. “Tenemos una actitud unitaria en función de la pandemia, no te imaginas cómo la gente se turna para hacer barreras sanitarias. No es la policía, es la comunidad organizada”. Hace 15 días que la zona no tiene ningún contagiado activo de coronavirus, aseguró el alcalde.

Por eso, lo que surge tras estos hechos de violencia es “rabia, confusión y preguntas no resueltas, porque todo se encauza como si los mapuches hicieran ese tipo de cosas, pero yo tengo serias sospechas que no. Si hay alguno metido en esto no debería siquiera llevar apellidos mapuche, es un golpe duro que daña a toda la colectividad, eso no tiene comprensión”.

Millabur expresó tener “muy poca esperanza en que se investiguen los hechos”, considerando que “no es la primera escuela, hace años se quemó otra y no hay ningún responsable”. El alcalde se declaró “frustrado”, por lo anterior y por la indiferencia de las autoridades. “A esta hora no me ha llamado ni una autoridad de Gobierno para preguntarme cómo estamos siquiera. Ayer los vecinos informaron de ruido de balas en la zona, y no asistió nadie de la policía. Es la sensación de que nos tienen a la suerte, de cómo nos podamos organizar y defender por nuestra cuenta”.

“Creo que aquí quieren generar desconcierto, confusión, y someter a un territorio que se rebela a la injusticia, a la ignorancia. Atacar a una escuela es atacar a que la población se eduque”, consignó la autoridad.

Por ahora, la prioridad inmediata pasa por la reconstrucción de la escuela, para lo cual el municipio ya está en coordinación con el centro de padres y los docentes. “Aquí las víctimas silenciosas son los niños, y tenemos que acompañarlos. Luego limpiar escombros y conseguir los recursos para construir una escuela provisoria”, la cual espera que esté implementada cuando se reinicien las clases a nivel nacional. “Los profesores me dijeron ‘somos funcionarios públicos, y nos tenemos que poner los guantes para levantar la escuela’. Hago un reconocimiento a ellos, son la primera línea de los afectados por este golpe. El tiempo nos va a dar la razón y la escuela podrá seguir. Hay que tener fuerza nomás”, finalizó la autoridad.