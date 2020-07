Senador Chahuán y retiro del 10% de las AFP: “Al Gobierno se le acabó el tiempo, se le acabó el tiempo al ministro Briones”

El senador RN Francisco Chahuán advirtió que el Gobierno debe presentar pronto un proyecto que permita que la ayuda económica llegue a más gente afectada por la crisis generada por la pandemia de Covid-19, y de forma más rápida.

En conversación con ADN Hoy, el paralmentario dijo que el proyecto del retiro del 10% de las AFP “es una mala idea”, pero advirtió que “al Gobierno se le acabó el tiempo, se le acabó el tiempo al ministro Briones”.

“Si el ministro Briones no entiende que las medidas requieren celeridad, requieren que los recursos lleguen a los sectores medios y a los más vulnerables, que la maraña burocrática de focalización no dio el ancho en situación de excepción, si no entendió eso, al ministro Briones se le acabó el tiempo“, recalcó.

“Yo no voy a apoyar el proyecto como viene de la Cámara. Legislar vía artículos transitorios materias que implican gasto fiscal y administración financiera del Estado, uno no puede apoyarlos si quiere respetar la constitución y las leyes”, agregó.